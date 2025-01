Presa din Azerbaidjan a anunțat câte bilete s-au vândut pentru meciul de joi seară și care este prețul acestora.



"Peste 15.000 de bilete au fost deja achiziționate pentru partida dintre Qarabag și FCSB, care va avea loc pe stadionul Republican Tofiq Bahramov din Baku", anunță Axar.



Capacitatea stadionului este de 31.000 de locuri, așadar aproape jumătate din bilete au fost deja vândute. Prețurile biletelor variază între 5 și 150 de manati azeri (adică între 14,05 și 421 lei, ținând cont că un manat azer valorează, potrivit BNR, 2,81 lei), în funcție de categoria locului. Biletele VIP costă 300 de manati (circa 843 lei).



Așa cum se întâmplă și în România, fanii își pot procura bilete online, dar și de la magazinul oficial al clubului Qarabag din Baku sau de la casele de bilete ale stadionului.



FCSB, meci cu Qarabag în etapa a 7-a din Europa League



Cine este Qarabag? Ca o comparație cu FCSB mai mult sau mai puțin relevantă, formația din Azerbaijan este cotată la 20.6 de milioane de euro de Transfermarkt, pe când formația campioană a României este cotată la 40.88 milioane de euro.



Cei mai bine cotați jucători din lotul antrenorului Qurban Qurbanov sunt: Leandro Andrade (extremă dreapta din Insulele Capului Verde, 25 de ani, cotat la 2 milioane de euro, ex Cherno More sau Fatima), Oleksiy Kashchuk (extremă dreapta ucraineană, 24 de ani, ex Șahtior Donețk sau Sabah FK), Nariman Akhundzada (extremă dreapta azeră, 20 de ani) și Mateusz Kochalski (portar din Polonia, 24 de ani, ex Legia Varșovia sau Radomiak).