Acuzat că și-a pus în trecut echipa în situații delicate din cauza stilului său agresiv care l-a scos de multe ori din joc, Elvin Cafarquliyev a făcut o promisiune înainte meciului cu FCSB.

Fundașul stânga al echipei Qarabag a ținut să le transmită suporterilor echipei că va fi mult mai prudent pe teren.



"Am analizat bine adversarul. Am urmărit câteva dintre meciurile lor. Ne-am pregătit foarte bine. Sper să fac un meci bun. Voi da tot ce am mai bun pentru echipă. Da, cartonașele pe care le-am primit în alte meciuri au costat echipa. Accept asta. Dar voi încerca să fiu mai atent de acum înainte", a spus Elvin Cafarquliyev într-o conferință de presă.



Meciul dintre Qarabag și FCSB, din etapa a șaătea a fazei grupelor UEFA Europa League, se va disputa joi, 23 ianuarie, la ora 21:45, pe stadionul Republican Tofiq Bəhramov din Baku.



În clasament, campioana Azerbaidjanului ocupă locul 33 cu 3 puncte, în timp ce FCSB se află pe locul 10 cu 11 puncte.



Program FCSB în Europa League

26 septembrie - FCSB - FC RFS 4-1;

3 octombrie - PAOK FC - FCSB 0-1;

24 octombrie - Rangers FC - FCSB 4-0;

7 noiembrie - FCSB - FC Midtjylland 2-0;

28 noiembrie - FCSB - Olympiacos FC 0-0;

12 decembrie - TSG Hoffenheim - FCSB - 0-0;

23 ianuarie - Qarabag FK - FCSB - 19:45;

30 ianuarie - FCSB - Manchester United - 22:00.

Brigadă din Slovacia la Qarabag - FCSB

Partida va fi arbitrată de o brigadă din Slovacia: Filip Glova (central), Daniel Polacek şi Peter Bednar (asistenți) și Lukas Dzivjak (arbitrul de rezervă) Arbitru video a fost desemnat Michal Ocenas, iar arbitru asistent video va fi Martin Dohal, de asemenea, din Slovacia.



