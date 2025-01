Qarabag - FCSB, azi de la 19:45

După ce a câștigat primul meci din faza principală a Europa League, după victoria de pe Arena Națională, din etapa 1, scor 4-1 cu RFS, FCSB a bifat și a doua victorie. Bucureștenii au trecut și de formația elenă PAOK Salonic, pregătită de Răzvan Lucescu, în Grecia, scor 1-0. Apoi, a urmat însă, în runda a 3-a, eșecul rușinos contra celor de la Rangers, scor 0-4, doar partida din etapa a 4-a a consemnat încă o victorie pentru trupa bucureșteană, 2-0 cu danezii de la Midtjylland.

Ulterior, au urmat două remize, 0-0 cu Olympiakos și 0-0 cu Hoffenheim. În faza principală, campioana României le va mai întâlni, de acum, Qarabag FK (23 ianuarie) și Manchester United (30 ianuarie).

FCSB, meci cu Qarabag în etapa a 7-a din Europa League

FCSB se va duela cu Qarabag joi, în deplasare, după meciul cu FC Hermannstadt din Superliga României, terminat cu remiză, 1-1.

Cine este Qarabag? Ca o comparație cu FCSB mai mult sau mai puțin relevantă, formația din Azerbaijan este cotată la 20.6 de milioane de euro de Transfermarkt, pe când formația campioană a României este cotată la 40.88 milioane de euro.

Cei mai bine cotați jucători din lotul antrenorului Qurban Qurbanov sunt: Leandro Andrade (extremă dreapta din Insulele Capului Verde, 25 de ani, cotat la 2 milioane de euro, ex Cherno More sau Fatima), Oleksiy Kashchuk (extremă dreapta ucraineană, 24 de ani, ex Șahtior Donețk sau Sabah FK), Nariman Akhundzada (extremă dreapta azeră, 20 de ani) și Mateusz Kochalski (portar din Polonia, 24 de ani, ex Legia Varșovia sau Radomiak).

Qurban Qurbanov a scris istorie cu Qarabag

Referitor la banca tehnică, Qarabag îl are antrenor pe Qurban Qurbanov (52 de ani), aflat pe banca echipei de 17 ani, timp în care a cucerit 16 trofee, inclusiv 10 titluri de campion național.

Qurbanov a preluat echipa în 2008, după ce antrenase anterior marea rivală Neftchi Baku, și a transformat formația din Baku într-o prezență constantă în competițiile europene.