După cinci etape desfășurate în Europa League, FCSB a consemnat trei victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere: 4-1 vs. RFS, 1-0 vs. PAOK, 0-4 vs. Rangers, 2-0 vs. Midtjylland și 0-0 vs. Olympiakos.



Pentru formația dirijată de Elias Charalambous urmează duelul cu Hoffenheim din etapa #6 Europa League joi, 12 decembrie, de la ora 19:45. Partida va fi LIVE TEXT pe Sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.



A analizat jocul lui FCSB în Europa League și a tras o concluzie: ”La noi nu a fost cazul!”



Anton Petrea (49 de ani), antrenor principal la FCSB în două rânduri (2020-21, 2021-2022), a punctat faptul că FCSB a practicat un joc bun în Europa League și că a meritat fiecare victorie pe care a obținut-o până în clipa de față.



”(n.r. E parcursul lui FCSB în Europa surprinzător?) Nu neapărat surprinzător. Jocul a arătat destul de bine în Europa. FCSB a avut o perioadă mai puțin bună în Superligă la începutul sezonului, dar asta din cauza faptului că s-a concentrat pe Europa. Au fost aproape să prindă chiar și Champions League.



În Europa evoluțiile au fost din ce în ce mai bune. Și chiar și revenirea în Superliga a fost bună. Nu cred că sunt neapărat o surpriză rezultatele obținute în Europa, pentru că jocul a demonstrat. Nu întâmplător au fost obținute acele rezultate.



Poți să câștigi sau să faci puncte în Europa și printr-un joc mai puțin bun, mai puțin convingător și să ai puțin mai multă șansă. Dar la noi nu a fost cazul. Cred că jocul a fost bun și rezultatele sunt pe măsura jocului prestat”, a spus Toni Petrea pentru Sport.ro.



După jocul cu Hoffenheim, pentru FCSB, în Europa League, mai urmează doar două dueluri. Cu Qarabaq, în Azerbaidjan, pe 23 ianuarie, de la ora 19:45, și partida cu Manchester United de la București pe 30 ianuarie, de la ora 22:00.