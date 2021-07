Un ultim asalt inainte de finala! Mesajul trimis de Regina nationalei Angliei

Daca nu erau suficienti de motivati inaintea finalei cu Italia, cand pot castiga primul trofeu european pentru Anglia, elevii lui Southgate au primit un ultim imbold inainte de meciul de duminica de pe Wembley. O scrisoare de la Regina Elisabeta a IIa.

"Acum 55 de ani am fost suficient de norocoasa incat sa ii prezint Cupa Mondiala lui Bobby Moore si am vazut cat de mult a insemnat pentru jucatori, antrenori si restul staff-ului, sa ajunga si sa castige finala la un turneu international major.

Vreau sa va felicit, atat eu cat si familia mea, pentru ca ati ajuns in finala Campionatului European, si va transmit urari de bine in speranta ca istoria va inregistra nu numai victoria cat si spiritul, angajamentul si mandria cu care v-ati comportat", a fost mesajul Casei Regale.

