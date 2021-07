Sacrificiul facut de Federico Chiesa pentru finala EURO 2020. Imaginile cu glezna italianului au impresionat o lume intreaga FOTO

Italia a castigat finala EURO 2020, dupa un meci dramatic castigat in fata Angliei, chiar pe Wembley.

Squadra Azzurra s-a impus la loviturile de departajare in finala de la EURO 2020, castigand cu 3-2. Dupa cele 120 de minute, scorul a fost egal, 1-1, datorita golurilor marcate de Shaw si Bonucci.

In minutul 80, Federico Chiesa s-a accidentat la glezna de la piciorul drept, in urma unui contact cu Luke Shaw.

Italianul a fost schimbat de Mancini, in locul sau intrand Bernardeschi. La finalul partidei, in timpul sarbatorii declansate pe Wembley, fotografii au surprins cateva cadre in care se se observa glezna insangerata a lui Chiesa.

Imaginile sunt asemanatoare cu cele din semifinala Copa America, dintre Argentina si Columbia, partida in care Lionel Messi a jucat accidentat.

Federico Chiesa a jucat in sapte partide la EURO 2020 si a marcat doua goluri. Cota jucatorului de la Juventus a crescut impresionant. Italienii au primit oferte spectaculoase de la Chelsea si Bayern Munchen.

Vezi mai multe imagini in GALERIA FOTO de mai jos! sursa foto: Getty Images