S-a aflat totul! Ce i-a spus Luis Enrique lui Unai Simon chiar inainte de loviturile de departajare 

Spania s-a calificat in semifinale la Euro 2020, dupa ce s-a impus in fata Elvetiei la loviturile de departajare. Unai Simon a fost eroul ibericilor, dupa ce a reusit sa apere doua dintre cele patru lovituri. Spania joaca in semifinale cu Italia, in reeditarea finalei din 2012.

Inainte de loviturile de departajare, Luis Enrique a mers la portarul spaniol si i-a transmis un singur mesaj.

"Vei apara cel putin doua penalty-uri...la cat de mare esti!", a fost mesajul selectionerului, citat de Mundo Deportivo.