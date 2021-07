Ovidiu Hategan, un nou meci cu "rosu"! Freuler, trimis la vestiare dupa un fault dur la Moreno

Toate meciurile de la Euro sunt pe PRO TV si pe VOYO.RO!

Freuler a vazut cartonasul rosu dupa ce l-a faultat dur pe Gerard Moreno, in minutul 77 al intalnirii dintre Elvetia si Spania.

Acesta este al patrulea meci cu Ovidiu Hategan in brigada de arbitri, in care se arata cartonasul rosu.

Doua dintre cartonasele rosii au fost aratate chiar de "centralul" roman, in timp ce celelalte doua au fost aratate in alte doua confruntari, cu el in postura de arbitru de rezerva.

Polonia - Slovacia si Italia - Tara Galilor au fost meciurile conduse de la centru de Hategan. La ambele meciuri romanul a aratat cartonasul rosu.

Tara Galilor – Danemarca si Elvetia - Spania, meciurile la care Hategan a fost arbitrul de rezerva si s-a aratat cartonasul rosu. "Centralul" a mai fost rezerva si la partida dintre Portugalia si Franta, insa atunci nu s-a dat niciun cartonas rosu.