Mesajul de adio al lui Joachim Low dupa eliminarea Germaniei de la EURO: "Dupa 15 ani ca antrenor este necesar sa iau o pauza"

Germania a fost eliminata de la EURO 2020, dupa ce a pierdut in optimi in fata Angliei, cu 0-2.

Pentru Joachim Low a fost ultimul meci pe banca nationalei Germaniei, acesta anuntand ca se retrage pentru moment din activitatea de antrenor.

Dupa 15 ani in care rezultatele nationalei Germaniei au fost in stransa legatura cu prezenta lui Joachim Low la carma echipei, antrenorul de 61 de ani si-a luat la revedere de la aceasta functie.

"La momentul actual nu stiu exact ce voi face in viitor, este necesar sa iau o pauza ca sa revin in joc cu energie", a marturisit Low.

In 198 de meciuri pe banca cu Joachim Low, Germania a obtinut 124 de victorii, 40 de rezultate de egalitate si 34 de infrangeri. In 2014, Germania a castigat titlul mondial, in 2010 s-a clasat pe locul trei, iar la EURO 2008 a fost pe pozitia a doua.

"A fost o mare dezamagire pentru noi toti. Speram sa obtinem mai mult de atat, eram increzatori", a adaugat antrenorul.

