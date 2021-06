Lewandowski, lovit de "sindromul Morata"! Dubla ratare necaracteristica pentru atacantul polonez

Super golgheterul polonez pare lipsit de noroc la acest Campionat European.

Chiar daca a inceput partida foarte prost, incasand un gol de la Emil Forsberg in minutul 2, nationala Poloniei s-a trezit rapid si a luat cu asalt poarta suedezilor, iar cel mai bun jucator al formatiei pregatite de Paulo Sousa a fost pricinapala "gura de foc".

In urma unei lovituri de colt, Robert Lewandowski a lovit mingea cu capul, iar aceasta s-a dus in bara, ricosand din nou la atacantul lui Bayern, care spre uimirea tuturor, a trimis din nou in bara, balonul fiind respins dupa de fundasii polonezi.



Cel mai bun fotbalist al anului 2020 nu este un obisnuit al unor asemenea faze si este de asteptat ca in cazul in care vor mai fi asemenea faze, Lewandowski sa nu ierte si sa-i penalizeze pe spanioli, facandu-le misiunea din ce in ce mai dificila.