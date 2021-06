Imaginile zilei de la EURO vin din tabara italienilor. Povestea impresionanta din spatele imbratisarii dintre Mancini si Gianluca Vialli

Italia s-a calificat in sferturile de finala de la EURO 2020 dupa un meci dramatic cu Austria, pe care a invins-o in prelungiri cu 2-1.

Dupa fluierul final, Gianluca Vialli a coborat din tribune si s-a bucurat alaturi de Roberto Mancini pentru calificarea in sferturile de finala.

Imaginile cu cei doi au facut inconjurul lumii, iar bucuria celor doi este cu atat mai frumoasa, cu cat in spatele zambetelor se ascunde o poveste emotionanta.

Fostul star de la Chelsea lucreaza alaturi de Roberto Mancini la nationala Italiei, in postura de director tehnic.

Reactiile fanilor pe retelele de socializare nu au intarziat sa apara, acestia declarandu-se incantati de gestul celor doi, dar si de faptul ca Vialli si-a revenit dupa ce a trecut printr-o perioada dificila.

"Atat de bucuros sa vad ca Luca arata bine", "Stiu ca traieste fiecare moment la intensitate maxima. Sunt fericit pentru el", "As putea urmari bucuria lui Vialli cu Mancini pentru ore intregi" au fost cateva dintre mesajele aparute.

In urma cu cativa ani, Gianluca Vialli a fost diagnosticat cu cancer pancreatic. Acesta a trecut printr-o perioada dificila insa, cu ajutorul familiei si al prietenilor apropiati, a reusit sa treaca peste aceasta incercare. Italianul a trecut peste sedintele de chimioterapie, iar in aprilie 2020 a anuntat ca s-a vindecat complet.

"Cancerul este un tovaras de drum nedorit, dar nu pot sta pe loc. A urcat in acelasi tren cu mine si trebuie sa merg mai departe, sa nu renunt niciodata, sperand ca intr-o zi acest musafir nedorit va obosi si va pleca liniștit. Sunt atatea lucruri pe care vreau sa le fac in viata

Imi dau seama ca oamenii se pot uita la mine, pot vedea ca am trecut peste boala si sper ca si ei ar putea face la fel. Am fost puternic, dar fragil si vulnerabil in acelasi timp, poate cineva se va recunoaste in mine", a povestit Vialli in urma cu cateva zile pentru RAI 1.

Roberto Mancini si Gianluca Vialli au jucat impreuna la Sampdoria si au facut echipa la nationala Italiei la sfarsitul anilor '80.

