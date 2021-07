Gest impresionant pentru nemtoaica de care au ras englezii. Ce s-a intamplat cu micuta dupa meciul din optimi a facut inconjurul lumii 

Imaginea cu micuta plangand in bratele tatalui sau a facut inconjurul lumii, starnind numeroase reactii emotionante din partea celor care au vazut secventele cu ea, dar si unele mai putin placute.

Impresionat de suferinta fetei, Joel Hughes, creatorul paginii JustGiving, a creat o campanie de strangere de bani pentru micuta, explicand ca isi doreste sa arate ca "nu toti din Marea Britanie sunt ingrozitori", dupa ce o parte dintre oamenii care au vazut fotografiile au ras de suferinta ei.

????️ "We're raising money to show this little German supporter that not everyone in the UK is horrible."

Almost £7000 has been raised so far for the little girl who was trolled after going viral online for crying during Germany's Euro 2020 defeat. https://t.co/fxstfEDRmb