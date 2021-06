Gest impresionant facut de nationala Germaniei! Modul prin care Joachim Low si jucatorii sai si-au aratat sustinerea pentru Eriksen

Nemtii, alaturi de Eriksen dupa evenimentul nefericit din timpul mecului Danemarca - Finlanda.

Christian Eriksen a fost protagonistul unui moment nefericit. In primul meci al nationalei Danemarcei la Euro 2020, chiar in fata propriilor suporteri, mijlocasul lui Inter s-a prabusit pe gazon in minutul 43. Eficienta echipei medicale, care l-a resuscitat imediat, a facut ca jucatorul sa isi revina, fiind inca in observatie la spital.

Evenimentul a fost socant si pentru jucatorii Germaniei. Elevii lui Joachim Low au tinut sa posteze un mesaj de sustinere pentru Eriksen pe retelele de social media. Neuer, Gundogan si Kroos, impreuna cu coechipierii lor, s-au pozat in spatele unui fotografii uriase in care apare Eriksen.



"Gandurile noaste sunt cu tine, Christian Eriksen.

Iti dorim insanatosire grabnica!", este mesajul postat de nationala Germaniei pe Twitter.

Our thoughts are with you, @ChrisEriksen8. Wishing you a speedy recovery! pic.twitter.com/8wUDuN4uhG — Germany (@DFB_Team_EN) June 12, 2021