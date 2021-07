Englezii s-au dezlantuit! Din analist TV, Rio Ferdinand a devenit sef de galerie! Haosul inainte de finala Euro 2020 

Finala Euro 2020 se vede in direct la PRO TV si pe VOYO.

Anglia are sansa sa castige primul Campionatul European din istorie. Elevii lui Southgate au cea mai buna aparare din acest turneu. Au primit un singur gol, in semifinala cu Danemarca, 2-1. Insa in finala vor avea o misiune dificila. Vor trebui sa treaca de Italia lui Mancini, care este neinvinsa de 33 de meciuri.

Anglia are cele mai multe avantaje pentru a castiga Euro 2020. A jucat 6 din 7 meciuri pe Wembley, va avea in finala peste 52 000 de suporteri inflacarati pe stadion, din totalul de 60 000, si nu a fost nevoita sa treaca prin emotia loviturilor de departajare, cum s-a intamplat in cazul Italiei cu Spania.

Toate fostele legende ale nationalei Albionului s-au mobilizat pentru aceasta pardida, inclusiv Beckham, Rooney si Lineker. Rio Ferdinand chiar a devenit sef de galerie la un pub din Marea Britanie cu cateva ore inainte de marele meci. Fostul fundas al lui Manchester United a luat microfonul si i-a coordonat pe fanii englezi.