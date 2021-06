Eden Hazard, out de la EURO, De Bruyne inca are sanse de refacere? Situatie dificila pentru belgieni inaintea confruntarii cu Italia 

Belgia s-a calificat in sferturile de finala de la EURO 2020, insa a pierdut doi jucatori importanti pentru urmatoarea partida.

Kevin De Bruyne si Eden Hazard au iesit de pe teren in timpul partidei cu Portugalia, cei doi fiind accidentati in timpul jocului.

Jucatorul de la Manchester City a fost schimbat in minutul 48, in timp ce Hazard s-a lovit la finalul partidei, in minutul 87. Pentru cei doi nu se stiu inca diagnostice oficiale, insa, potrivit informatiilor din strainantate, fotbalistul celor de la Real Madrid nu ar mai avea sanse sa evolueze la acest turneu final.

⚡ Hazard se está haciendo pruebas en estos momentos para confirmar el alcance de su lesión en el muslo. Muy malas sensaciones, prácticamente descartado para lo que queda de #EURO2020 .@GoalEspana @Goal_en_espanol — Mario Cortegana (@MarioCortegana) June 28, 2021

Atat Hazard, cat si De Bruyne vor fi supusi unor investigatii amanuntite, urmand ca in orele urmatoare sa se comunice diagnosticele si durata de indisponibilitate.

Totusi, Kevin De Bruyne a fost filmat in timp ce cobora din avion, carandu-si bagajele, fara sa se observe vreun disconfort evident, motiv pentru care fanii belgieni spera ca jucatorul ar putea fi apt pentru meciul cu Italia.

Vezi mai multe imagini in GALERIA FOTO de mai jos! sursa foto: Getty Images

Belgia - Italia e vineri, 2 iulie, de la ora 22:00, pe PRO TV si PRO X. Partida e si liveTEXT pe www.sport.ro.