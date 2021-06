Dusuri cu bere si isterie totala! Cum s-au bucurat fanii englezi dupa ce au eliminat Germania

Suedia – Ucraina e astazi, de la ora 22:00. Optimile de finala se vad pe PRO TV si pe VOYO! Partida este liveTEXT si pe www.sport.ro.

Nationala Angliei nu mai eliminase Germania de la un turneu final major din 1966 incoace, adica anul in care englezii au iesit campioni mondiali. De asemenea, pe Wembley nu mai castigasera in fata acestora din 1975 incoace. Este si pentru prima data cand Anglia invinge Germania la un turneu important din 2000 pana in prezent.

E de inteles astfel bucuria suporterilor, care au reactionat cu un entuziasm de obicei intalnit la latini: bere aruncata in aer, imbratisari cu prietenii si necunoscutii, totul sub sloganul "it's coming home".

