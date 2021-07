Ancheta UEFA dupa meciul Danemarca - Cehia. Ce s-a intamplat cu un suporter care a aparut pe stadion cu steagul LGBT

Doi stewarzi au confiscat un steag LGBT de la niste suporteri danezi, prezenti pe stadionul din Baku, pentru sfertul de finala cu Cehia.

La putin timp dupa inceputul partidei pe care Danemarca a castigat-o cu 2-1, doi stewarzi au confiscat un steag LGBT.

UEFA a luat cunostiinta de acest incident, iar o ancheta urmeaza sa fie lansata in acest sens: "UEFA nu le-a cerut niciodata stewarzilor din Baku sau de pe alt stadion sa confiste steaguri in culorile curcubeului", se arata intr-un comunicat emis de oficialii UEFA, specificand ca respectivul steag a fost returnat apartinatorilor.

Incidentul vine la scurt timp dupa discutiile si incidentele aparute pe subiectul sustinerii comunitatii LGBT in timpul EURO 2020. Manuel Neuer a purtat banderola de capitan imprimata in culorile curcubeului, iar mai multi sponsori ai competitiei si-au aratat sustinerea, afisand reclame in aceleasi culori.