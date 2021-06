"Am jucatori distrusi emotional. E incredibil ce am incercat sa facem!" Antrenorul danez, marturie emotionanta. Cine a decis ca meciul sa continue

Selectionerul Kasper Hjulmand spune ca mai multi dintre jucatorii sai au fost 'terminati emotional' dupa cele intamplate cu Eriksen.

Kjaer a incercat sa joace, dar a cerut schimbare imediat ce partida a fost reluata. Fundasul a fost primul care i-a acordat ajutor lui Eriksen, dupa ce a vazut ca fotbalistul e la pamant.

"A fost o noapte foarte grea. Ne-am amintit cu totii care sunt cele mai importante lucruri in viata. E vorba despre relatiile cu sens. E vorba despre oamenii care ne sunt aproape, familia si prietenii nostri. Totul, totul, totul - toate gandurile noastre sunt la Christian si la familia lui", si-a inceput Hjulmand discursul. "N-as putea sa fiu mai mandru decat sunt de aceasta echipa. Avem grija unul de celalalt. Am jucatori care sunt terminati emotional. Am jucatori care intr-o alta zi n-ar mai fi putut sa continue meciul. Se sustin unii pe ceilalti. A fost traumatizant", a explicat selectionerul danez.

Antrenorul spune ca nu UEFA a insistat ca meciul sa fie reluat. Decizia le-a apartinut fotbalistilor danezi. Conditia a fost sa afle vesti bune despre Eriksen.

"Eriksen imi e un prieten drag, Jucatorii au vorbit in vestiar si au decis sa nu facem nimic pana nu stim despre Christian ca e constient si ca e OK. Nu a existat nicio presiune din partea UEFA sa jucam meciul. Stiam ca avem doua optiuni. Jucatorii nu si-au putut imagina ca maine trebuie sa vina din nou aici. E mai bine ca am terminat totul astazi. Nu poti sa joci un meci in asemenea conditii, dar ce am incercat sa facem a fost incredibil", a comentat Hjulamnd.

