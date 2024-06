Reporterul PRO TV Cosmin Stan a dezvăluit în cadrul emisiunii La Măruță că s-a întâlnit la Koln cu unul dintre suporterii care au pătruns pe gazon la meciul cu Ucraina, partida câștigată de tricolori cu un neverosimil 3-0.

Suporterul român care a intrat pe teren la meciul cu Ucraina a primit interdicție din partea UEFA

Bărbatul a mărturisit că în euforia din timpul partidei, nu s-a putut abține și a țâșnit spre gazon, unde a ajuns aproape chiar de căpitanul Nicolae Stanciu, pe care l-a invitat și la o bere la finalul meciului. Chiar dacă a primit interdicție la a mai participa la următoarele meciuri de la EURO 2024, tânărul a spus că nu regretă ceea ce a făcut.

”Am vorbit cu românul care a intrat pe teren la Munchen, m-am întâlnit cu el la Koln. Săracul, nu mai are voie să intre pe stadioane și se duce și el și vede meciul pe unde apucă. Are interdicție, da, nu mai are voie să intre pe niciun stadion pe timpul EURO 2024.

Omul a zis ’Domn-le, așa am simțit în momentul ăla, era starea de euforie, eram foarte entuziasmat și nu am putut să mă abțin. M-am dus pe teren, am ajuns lângă Nicolae Stanciu și i-am zis să bem o bere după meci’. L-au luat ăștia și l-au dat afară. Nu i-a părut rău, mi-a spus că nu regretă”, a povestit Cosmin Stan la emisiunea La Măruță de la PRO TV.

VIDEO Rezumatul meciului România - Ucraina 3-0

Campionatul European din Germania 2024 se va disputa în perioada 14 iunie - 14 iulie și va fi transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO.

