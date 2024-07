Starul Spaniei a anunțat că se retrage de la națională după EURO 2024: ”Nu există respect pentru nimeni și nimic!”

Înaintea meciului, Alvaro Morata a mărturisit că este dezamăgit de atitudinea presei din Spania și a suporterilor spanioli și a anunțat că cel mai probabil se va retrage de la echipa națională la finalul Campionatului European.

Alvaro Morata a anunțat că sunt șanse mari să se retragă de la naționala Spaniei după EURO 2024

”Vei părăsi echipa națională după EURO 2024?”, a fost întrebarea adresată de un reporter El Mundo lui Alvaro Morata, iar răspunsul căpitanului Spaniei nu s-a lăsat așteptat.

”Se poate, este o posibilitate despre care nu aș vrea să vorbesc foarte mult acum, dar este foarte posibil”, a spus atacantul.

Ulterior, Alvaro Morata a explicat de ce ia în considerare să plece de la echipa națională.

”În Spania mi se pare foarte dificil să fii fericit. Zilele trecute, am făcut un gest unor jurnaliști, am fluierat, un gest despre care am crezut că va rămâne între noi, dar cineva l-a publicat pe internet.

A fost doar un gest, dar unii oameni au profitat de acest lucru și au început să critice, așa cum fac întotdeauna. La fel și cu întrebarea dacă am luat sau nu cartonaș galben. Chiar dacă lucrurile merg bine, unii au spus ’Sper că i-au dat galben’ sau ’Jucăm mai bine fără el’.

În străinătate sunt mai fericit, am spus-o de multe ori, pentru că oamenii mă respectă. În Spania nu există respect pentru nimeni și nimic”, a spus Morata.

”Încerc să mă bucur de acest turneu final, pot fi ultimele mele meciuri la echipa națională. Ce va fi va fi. Poate într-o zi le voi lipsi. În fiecare zi, se apropie momentul în care mă voi retrage, de aceea mă bucur, de asta plâng”, a mai spus fotbalistul spaniol.

VIDEO Rezumatul meciului Spania - Germania 2-1