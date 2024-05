Starul care a anunțat că se retrage de la națională după EURO 2024: "Am spus că mă voi opri când corpul meu o va cere"

Marcatorul celor mai multe goluri pentru reprezentativa Franței, 57 în 131 de meciuri, Olivier Giroud (37 de ani) a anunțat că EURO 2024 va fi ultima competiție internațională.

Olivier Giroud se retrage de la națională după EURO 2024

"Când faci asemenea alegeri (n.r. - să te transferi în Statele Unite), înseamnă că vrei să profiți pentru a petrece mai mult timp și cu familia.

Să fiu sincer, trebuie să spun că va fi ultima mea competiție pentru naționala Franței. Cu siguranță, îmi va lipsi foarte mult. Dar se va termina după EURO. Trebuie să las locul celor tineri.

Cum am mai spus-o, resimt oboseală fizică și mentală. Varane a spus-o după Cupa Mondială și are dreptate. Mereu am spus că mă voi opri când corpul meu o va cere. Cred că mai pot evolua încă doi ani, dar pentru Franța se va termina", a mărturisit jucătorul, potrivit L'Equipe.

Lotul Franței pentru EURO 2024

Portari: Alphonse Aréola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens)

Fundași: Jules Koundé (Barcelona), Jonathan Clauss (Marseille), Benjamin Pavard (Inter Milano), Ibrahima Konaté (Liverpool), Willian Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Lucas Hernandez (PSG), Ferland Mendy (Real Madrid).

Mijlocași: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Adrien Rabiot (Juventus), Warren Zaire-Emery (PSG), Aurelien Tchouaméni (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), N'Golo Kanté (Al-Ittihad).