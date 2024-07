Meciul dintre Spania și Franța poate fi urmărit în direct pe Pro TV și pe VOYO. De asemenea, toate fazele sunt disponibile și pe site-ul www.sport.ro.

Ce scrie presa din Spania după golul incredibil înscris de Lamine Yamal

Jurnaliștii din Spania au fost în extaz după reușita lui Lamine Yamal. Jucătorul legitimat la FC Barcelona a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Campionatului European, la 16 ani și 11 luni.

Mundo Deportivo: "Ce bestie! Lamine Yamal a bătut un nou record. Atacantul de la Barcelona a înscris un gol atât de frumos pentru a restabili egalitatea, după reușita lui Kolo Muani. El încă nu a împlinit 17 ani, astfel că a scris o nouă pagină de istorie în fotbal. Ne amintim cum înaintea meciului Rabiot spunea despre Yamal că trebuie să producă mai mult pentru a merita să joace într-o finală de turneu final."

Marca: "Spania s-a trezit și e la un pas de finală. Lamine Yamal a devenit cel mai tânăr marcator din istoria EURO. Atacantul de la Barcelona l-a făcut pe Rabiot să-și înghită cuvintele, reușind să marcheze din apropierea sa."

Sport: "Lamine Yamal a scris istorie pe Allianz Arena. A rupt cartea recordurilor de la EURO și a devenit cel mai tânăr marcator din istorie. Așa a început remontada Spaniei. La scurt timp după a venit și al doilea gol."

În cealaltă semifinală se vor înfrunta Olanda și Anglia, miercuri, în direct la Pro TV și VOYO. Meciul va începe la ora 22:00. Toate fazele de la EURO 2024 pot fi urmărite și pe site-ul www.sport.ro.

VIDEO Golul incredibil marcat în Spania - Franța

Ce recorduri a mai bătut Lamine Yamal la EURO 2024

Atacantul de la FC Barcelona reușise deja să devină cel mai tânăr jucător din istorie care a bifat un joc la Campionatul European, dar și cel mai tânăr jucător care a oferit un assist. S-a întâmplat în primul meci, contra Croației.

Selecționerul Luis de la Fuente (63 de ani) l-a titularizat în toate jocurile de la turneul final: 3-0 vs. Croația, 1-0 vs. Italia, 1-0 vs. Albania, 4-1 vs. Georgia și 2-1 vs. Germania.

FC Barcelona i-a setat lui Lamine Yamal o clauză de reziliere de 1 miliard de euro.