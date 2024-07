Recordul stabilit de Lamine Yamal înaintea semifinalei de la EURO 2024. L-a depășit chiar și pe Pele

Prima semifinală de la EURO 2024, Spania - Franța, se joacă marți de la ora 22:00, LIVE pe PRO TV și VOYO, și LIVE TEXT cu VIDEO EXCLUSIV pe Sport.ro.

Partida se dispută pe ”Allianz Arena” din Munchen, iar arbitru va fi slovenul Slavko Vincic, centralul care a condus și finala Champions League din acest an, Real Madrid - Borussia Dortmund 2-0.

Lamine Yamal a fost titular în toate cele cinci partide ale naționalei Spaniei de la EURO 2024: 3-0 vs. Croația, 1-0 vs. Italia, 1-0 vs. Albania, 4-1 vs. Georgia și 2-1 vs. Germania.

Tânărul a doborât deja două recorduri, încă din faza meciurilor din grupe, devenind cel mai tânăr jucător din istorie care a bifat un joc la Campionatul European, dar și cel mai tânăr jucător care a oferit un assist.

Titular și pentru confruntarea cu Franța, Lamine Yamal devine cel mai tânăr jucător din istorie care va juca într-o semifinală a unei competiții majore, depășindu-l pe Pele, 16 ani și 362 de zile față de 17 ani și 244 de zile.

Lamine Yamal becomes the youngest-ever player to appear in a semi-final at a major international tournament ????????

He breaks Pele's record from the 1958 World Cup✨ pic.twitter.com/X3LelTcJUs