Reacția lui Nicolae Stanciu, după ce a văzut grupa României de la EURO 2024

Din prima urnă valorică, România va înfrunta naționala Belgiei. ”Tricolorii” au evitat și adversarii puternici din urna a treia, de unde sorții au extras-o pe Slovacia, iar din a patra urnă valorică va fi câștigătoarea play-off-ului B, cu care vom disputa și primul meci de la Munchen.

În luna martie, Bosnia se va duela cu Ucraina, iar Israel cu Islanda, urmând ca învingătoarele să se întâlnească în ”finala” pentru un loc la EURO 2024.

Nicolae Stanciu (30 de ani) a urmărit tragerea la sorți din Arabia Saudită și a tras primele concluzii după ce a văzut ce adversare vor întâlni ”tricolorii” la turneul final.

Nicolae Stanciu: ”O grupă din care ne putem califica”

Căpitanul echipei naționale și-ar fi dorit o grupă cu Portugalia, dar și cu Italia, campioana en-titre, care a fost în urna a patra valorică la tragerea la sorți de la Hamburg.

„Sunt echipe în grupă destul de puternice, dar clar nu sunt cele mai puternice echipe cu care puteam să picăm, cel puțin din urna a 3-a și a 4-a. Puteam să picăm cu adversari mult mai tari. Cred eu că este o grupă din care ne putem califica și asta ne dorim cu toții, de fapt.

Am stat cu fetița și am urmărit tragerea la sorți. Eram foarte aproape să nimeresc două echipe, voiam cu Portugalia, am văzut că eram aproape, ne-au tras înainte de Portugalia. Slovacia sau Cehia îmi doream, am colegi acolo. Și îmi doream Italia din urna a 4-a, dar e bine și așa”, a spus Nicolae Stanciu, la Digi Sport.