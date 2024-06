România a obținut calificarea la primul turneul final, la EURO 2024, după opt ani. Ultima oară a fost la EURO 2016, acolo unde a terminat pe ultimul loc într-o grupă cu Franța, Elveția și Albania.

În ciuda rezultatelor dezamăgitoare din ultimele două amicale, Nicolae Stanciu, căpitanul tricolorilor, a avut o reacție pozitivă și a declarat că este mândru de efortul colegilor săi și că nu au ce să-și reproșeze. E convins că România poate chiar învinge toate cele trei reprezentative din grupă în Germania, pe Belgia, Slovacia și Ucraina, dar Răzvan Raț a răspuns acum, cu o zi înaintea întâlnirii cu Ucraina!

Răzvan Raț, reacție după ce Stanciu a declarat că România poate obține victorii pe linie în grupa de la EURO 2024

Invitat în emisiunea Studio EURO 2024, de la Pro Arena, fostul fundaș lateral al României a precizat că tricolorii trebuie să fie motivați, dar în același timp să își cunoască nivelul și să înțeleagă că adversarele, Ucraina și Belgia cel puțin, sunt clar peste selecționata noastră.

”Este foarte greu de spus cum va arăta naționala României, cât de pregătită va fi pentru acest debut la EURO. În afară de Stanciu, nimeni nu a mai participat la un turneu final. Cu siguranță că orice jucător simte presiunea, fotbaliștii nu au mai fost niciodată acolo.

Jucătorii văd ce se scrie în presă, ce transmit fanii, ce le transmit și familiile și așa mai departe. Au prins și aripi, pentru că ne-am calificat la EURO fără eșec, de pe locul 1 în preliminarii. E bine să fii optimist, să ai un moral bun.

(N.r. – Despre faptul că Stanciu a precizat că România poate obține victorii pe linie în grupă) Acum, cred că nici Stanciu nu crede că îi batem pe toți, dar atitudinea e bună. Nici nu trebuie să treci în partea cealaltă. Trebuie să înțelegi unde ești tu, unde sunt adversarii.

Ucraina are jucători buni, foarte buni. Nu trebuie să îți fie frică de ei, dar trebuie să îți vezi și tu nivelul. Împreună cu Edi Iordănescu, care este dirijorul, trebuie să fie stabilită strategia.

Eu aș semna pentru un egal cu Ucraina! Este un meci vital, este important egalul. Dacă pierdem și avem după meci cu Belgia... dacă era invers, era altceva”, a declarat Răzvan Raț în emisiunea Studio EURO 2024, în direct la Pro Arena!

Nicolae Stanciu e în continuare încrezător, în ciuda rezultatelor înregistrate de România în amicale

Deși România nu a reușit să câștige ultimele două meciuri amicale înainte de Campionatul European, Nicolae Stanciu a avut o reacție pozitivă și a declarat că este mândru de efortul colegilor săi și că nu au ce să-și reproșeze.

Stanciu a subliniat importanța concentrării în fața porții, mai ales în contextul participării la EURO 2024, unde ocaziile vor fi mai rare și vor trebui valorificate.

”Cred că dezamăgește rezultatul, faptul că nu am marcat, dar, atât timp cât am fost pe bancă, dar și după ce am intrat, cred că nu avem ce să ne reproșăm. Poate doar faptul că nu am fost 100% concentrați în fața porții, că nu am reușit să marcăm, mai ales că am vorbit despre acest lucru.

În rest, sunt mândru de colegii mei, de câte ocazii am avut. Cam atât despre acest meci.

Am discutat despre acest lucru, vom mai discuta, vom încerca să reglăm aceste lucruri, dar ține de noi, de jucători, de cum suntem acolo, în fața porții. Trebuie să fim conștienți de ocaziile pe care le-am avut, mai ales că acolo, la European, nu vom mai avea atâtea ocazii.

Trebuie să profităm de fiecare ocazie, să înscriem”, a declarat Stanciu, la sfârșitul meciului amical cu selecționata Liechtensteinului.