Rămâne România fără selecționer după EURO 2024? ”E un pas evident să accept provocarea”

După amicalele cu Bulgaria (4 iunie) și Liechtenstein (7 iunie), care se vor disputa pe Stadionul Steaua, România va pleca în Germania pentru turneul final, unde va înfrunta Ucraina (17 iunie), Belgia (22 iunie) și Slovacia (26 iunie).

Edward Iordănescu (45 de ani) a reușit să califice naționala României la turneul final după un parcurs de senzație în preliminarii, încheiat fără înfrângere.

În timp ce Federația Română de Fotbal speră că actualul selecționer va accepta propunerea de prelungire a înțelegerii, selecționerul se gândește să antreneze la nivel de club, după cum a dezvăluit într-un interviu acordat recent pentru o publicație din Portugalia.

Edi Iordănescu: ”Am atins obiectivul pe care îl aveam”

”După ce am antrenat toate nivelurile fotbalului de club românesc, mi-am îndeplinit mereu obiectivele şi în final am câştigat campionatul. Conducerea naţionalei României mi s-a părut următorul pas normal. Am atins obiectivul pe care îl aveam, calificarea la EURO 2024.

Aşadar, pentru viitor, mi se pare cumva un pas evident să accept provocarea într-o ligă europeană, la nivel de club, şi sunt pe deplin pregătit pentru acest tip de provocare. În acest moment sunt concentrat pe această oportunitate incredibilă pe care o avem eu şi echipa mea, EURO 2024.

Îmi place meseria de antrenor principal al naţionalei României, nu aş spune „nu” unei provocări similare, dar trebuie să recunoaştem că antrenarea unei echipe de club oferă o gamă mai largă de posibilităţi de a ne pune în practică abilităţile. Există mai mult timp pentru a pregăti jucătorii, pentru a construi chimie pe teren şi în afara terenului şi, de asemenea, modalităţi de îmbunătăţire a echipei prin transferuri”, a spus Edi Iordănescu pentru publicația portugheză A Bola.

Lotul preliminar al României pentru EURO 2024

PORTARI: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 9/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 41/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).