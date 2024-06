Prima reacție a doctorului care i-a oferit îngrijiri medicale lui Barnabas Varga pe teren: "Nu se putea mai bine!"

În minutul 68 al meciului dintre Ungaria şi Scoţia din Grupa A de la EURO 2024, Barnabas Varga a fost lovit cu putere cu cotul de portarul scoţian Angus Gunn la un duel aerian, prăbușindu-se pe gazon.

Raymond Best, medicul care l-a tratat pe Varga Barnabas pe teren, a oferit detalii despre accidentarea fotbalistului maghiar.

Best, care activează și ca medic al echipei VfB Stuttgart, a intrat pe teren la solicitarea medicului echipei naționale maghiare (Szilas Adam) pentru a evalua starea lui Varga.

"Primul pas este întotdeauna verificarea funcțiilor vitale de bază - cum ar fi ritmul cardiac, circulația sângelui și respirația - și, din fericire, nu au existat probleme în aceste privințe. Asta înseamnă că Varga era conștient și a reacționat la stimuli, reușind chiar să-și miște piciorul", a spus medicul elvețian citat de Bild.

Best se felicită pentru intervenția în cazul lui Varga

După ce s-au asigurat că viața lui Varga nu era pusă în pericol, medicii i-au examinat capul și coloana vertebrală, apoi l-au transportat la spital.

"După ce am reușit să stabilizăm starea lui Varga, l-am dus la spital pentru a fi supus unor investigații amănunțite și pentru a stabili un diagnostic precis. După o colaborare reușită, medicul echipei naționale maghiare m-a îmbrățișat. Am lucrat împreună cu calm și concentrare, cred că nu s-ar fi putut face mai bine", a mai spus Raymond Best.

Deși scorul era 0-0 în momentul în care Varga a părăsit terenul accidentat, Ungaria a reușit să câștige partida la ultima fază a meciului. În ciuda victoriei, ungurii au ratat calificarea în optimi de pe locul trei, după ce au obținut al cincilea loc trei.

