OUT pentru EURO 2024! Starul Barcelonei ratează turneul final din Germania

Cu patru zile înainte de startul competiției din Germania, olandezii au anunțat că Frenkie de Jong nu s-a recuperat și va fi indisponibil pentru turneul final.

Mijlocașul de 27 de ani s-a antrenat în ultimele zile, iar Ronald Koeman spera să fie disponibil pentru EURO 2024, însă testele medicale au arătat că nu este complet refăcut.

Frenkie de Jong won’t participate at EURO 2024. ????

We are with you, Frenkie. 🧡