Deja calificată la turneul final, Spania și-a respectat statutul de favorită, impunându-se cu scorul de 3-1.

Aflat la al treilea meci pentru naționala Spaniei, Lamine Yamal (16 ani) a deschis scorul în partida disputată la Kolossi.

Tânărul jucător al Barcelonei a marcat al doilea gol pentru reprezentativa de seniori, în minutul 5, în urma unei execuții spectaculoase, după ce a driblat portarul și mai mulți jucători adverși.

Spania este lider în Grupa A, cu 18 puncte, urmată de Scoția (15 puncte) și de Norvegia (10 puncte). Naționala iberică mai are de disputat un meci, pe 19 noiembrie, cu Georgia.

???? | Lamine Yamal's goal against Cyprus. Just 16 years old! ????????????pic.twitter.com/634lZA8Sh3