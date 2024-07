Anglia a devenit prima echipă care joacă două finale consecutive la EURO după Spania, care a cucerit titlul în 2008 şi 2012. Olanda a pierdut cinci din cele şase semifinale de EURO jucate, singura dată când a ieşit învingătoare fiind în 1988, când a cucerit trofeul.

Southgate a făcut două mutări inspirate, introducându-i pe Palmer şi Watkins, iar ultimul a reuşit să dea lovitura în final (90+1), cu un şut la colţul lung, profitând de marcajul larg făcut de fundaşul de Vrij.

"Jur pe viața mea!" Ollie Watkins a făcut show la declarații după ce a devenit eroul Angliei la EURO

Watkins a avut un discurs emoționant la finalul meciului. Atacantul a susținut că a presimțit că va marca și va aduce calificarea Angliei în finala de duminică, transmisă în direct de Pro TV și VOYO, de la 22:00.

„Jur pe viața mea, jur pe viața copiilor mei, i-am spus lui Cole Palmer, că sunt pregătit să marchez.

De aceea am fost atât de fericit. Am știut că de îndată ce Palmer a primit mingea îmi va pasa și atunci va trebui să fiu atent: preiau și șutez la poartă.

Și când am văzut-o mingea mergând în colțul de jos... oh, viața mea!

Nici n-am cuvinte să descriu senzația care m-a cuprins după golul marcat. Există emoții care trec prin corpul tău, dar după ce am marcat a fost un sentiment diferit. Nu am vrut să părăsesc terenul după meci, am vrut să stau cât mai mult pentru a simți acea bucurie", a declarat atacantul Angliei după semifinala cu Olanda.

„Am visat acest gol de când eram copil", a mai adăugat Watkins.

Naţionala Angliei a învins miercuri seara, la Dortmund, scor 2-1, reprezentativa Olandei, calificându-se astfel în finala Euro 2024, unde va înfrunta Spania.

Meciul pentru medaliile de aur are loc duminică, de la 22:00, în direct pe Pro TV, Pro Arena și VOYO.

Olandezii au deschis scorul prin Simons ‘7. Pentru Anglia au marcat Kane ’18 (penalti) şi Watkins ‘90+1.