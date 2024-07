Fostul mare atacant Jimmy Floyd Hasselbaink a fost unicul olandez care s-a bucurat după victoria selecționatei The Three Lions. Hasselbaink face parte din staff-ul lui Gareth Southgate și are ca task capitolul atacanți din naționala calificată în finala Campionatului European de Fotbal din Germania, turneu transmis de Pro TV, Pro Arena și VOYO.

Unicul olandez care s-a bucurat pe teren după victoria Angliei din semifinalele EURO 2024

Fotoreporterii prezenți la partida din Dortmund au imortalizat momentele din final când fostul atacant de la Chelsea și-a felicitat imediat jucătorii, apoi s-a dus pentru a-i consola pe jucătorii Olandei. Cu atacantul Wout Weghorst, Hasselbaink a discutat câteva minute pe gazon - VEZI GALERIA FOTO.

În vârstă de 52 de ani, Hasselbaink a fost numit secund în staff-ul lui Gareth Southgate în martie 2023. Finala Campionatului European, Spania - Anglia, se va juca duminică, de la 22:00, în direct pe Pro TV și VOYO.

9 goluri în 23 de meciuri a marcat Hasselbaink pentru naționala Olandei

69 de goluri în 136 de partideo a înscris Hasselbaink pentru Chelsea

Anglia - Olanda 2-1