Jucătorul pe care Marius Șumudică îl vrea OUT din primul ”11” al naționalei: ”Are probleme”

România a pierdut meciul cu Belgia de la Koln, scor 0-2, și își va juca șansa pentru calificarea în optimi miercuri, de la ora 19:00, în meciul cu Slovacia de la Frankfurt. Înainte de ultima etapă, toate cele trei echipe din Grupa E au câte trei puncte, astfel că orice scenariu este posibil.

Marius Șumudică a analizat partida cu Belgia și a identificat unul dintre jucătorii cu probleme din flancul defensiv.

Marius Șumudică: ”Are probleme”

Fostul antrenor de la Gaziantep crede că Nicușor Bancu (31 de ani) a avut probleme pe faza de apărare și că acesta nu poate evolua pe postul de fundaș stânga în formația propusă de Edi Iordănescu.

“Bancu pentru mine a fost o surpriză enormă la meciul cu Ucraina, din punct de vedere defensiv. Dar Bancu nu poate să joace niciodată fundaș stânga în 4.

Pentru că el are probleme din punct de vedere defensiv. Orice se joacă în spatele lui, dacă nu este dublat de fundașii centrali este o mare problemă”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.ro.

Evaluat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Nicușor Bancu este căpitanul celor de la Universitatea Craiova și a strâns, până aucm

Clasament Grupa E, după două etape:

1. România - 3p (3-2g)

2. Belgia - 3p (2-1g)

3. Slovacia - 3p (2-2g)

4. Ucraina - 3p (2-4g)

* Criteriile de departajare sunt, în ordine, rezultatele directe (între două echipe) sau mini-clasamentul (între trei echipe) și golaverajul.

* Se califică în optimi primele două clasate și, eventual, a treia clasată: câștigătoarea Grupei E vs. locul 3 din Grupa A/B/C/D, locul 2 din Grupa E vs. locul 2 din Grupa D, locul 3 din grupa E vs. locul 1 din Grupa B/C

