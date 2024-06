Intervenție dură înainte de Slovacia - România: "Nu suntem fairplay? Fairplay-ul e pentru..."

Înaintea meciului de la Frankfurt, România, Slovacia, Belgia și Ucraina au toate câte 3 puncte în grupa E. Totuși, o remiză între Slovacia și România ar garanta calificarea în optimile de finală pentru ambele echipe.

Mihai Stoica, înaintea posibilului "blat perfect" dintre Slovacia și România: "Toată lumea e bolnavă de ipocrizie"

După numeroase discuții în spațiul public legate de "blatul perfect" și de consecințele unei înțelegeri tacite între cele două formații, Mihai Stoica și-a expus și el punctul de vedere.

Oficialul de la FCSB spune că persoanele care spun că nu și-ar vedea interesul într-o astfel de situație dau dovadă de ipocrizie. Mihai Stoica susține că doar rezultatul va fi ținut minte în urma unui meci de acest tip.

"Indiferent ce s-ar spune, toată lumea e bolnavă de ipocrizie. 'Vai de mine, eu așa ceva n-aș face!'. Toată lumea ar face, toată lumea urmărește rezultatul și cu asta basta! Nu suntem fairplay? Am spus o dată și am deranjat. Fairplay-ul e petru... mă rog, mă feresc să mai spun. Nu folosesc cuvinte inferioare.



Mie îmi plac cei care își urmăresc scopul și îl ating, nu cei care după aia spun: 'Eu puteam să fac asta, dar n-am făcut-o pentru că eu am o moralitate care nu-mi dă voie să fac asta'. Hai să fim serioși!", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Francesco Calzona, înainte de Slovacia - România: "Biscotto? Nu comentez. Noi suntem profesioniști"

Francesco Calzona, selecționerul italian al Slovaciei, a fost întrebat la conferința de presă premergătoare meciului cu România despre acest scenariu. Fostul antrenor al lui Napoli nu a vrut să comenteze pe larg subiectul, spunând doar că "suntem profesioniști" și că "nimeni nu îți dă nimic gratis aici".

"Nu vreau să comentez asta. Noi suntem profesioniști, noi știm că un egal ne-ar putea ajuta să ne calificăm, dar asta nu înseamnă nimic.

Noi vrem să jucăm meciul nostru, noi merităm să avem șansa de a ne califica. Nimeni nu îți dă nimic gratis aici. Noi ne vom face jocul nostru. Dacă se termină egal și ne calificăm, e în regulă", a spus Francesco Calzona când a fost întrebat despre "biscotto", termen folosit de presa italiană pentru un aranjament de acest tip.