Spania a început convingător turneul final din Germania, cu o victorie la scor în fața Croației, 3-0.

Meciul a avut o semnificație aparte pentru Lamine Yamal. Jucătorul de 16 ani a stabilit două recorduri, devenind cel mai tânăr fotbalist care este titular într-o partidă la Campionatul European și cel mai tânăr fotbalist care oferă un assist la un turneu final continental.

Catalanul a impresionat la debutul de la EURO 2024, dar acest lucru nu l-a împiedicat să se ocupe de lecții, câteva fotografii în timp ce studiază fiind publicate pe rețelele de socializare.

Images: Lamine Yamal studying online from his room at the Euros. pic.twitter.com/McbSFDLUHU