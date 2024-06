Edi Iordănescu i-a dat replica lui Alin Stoica

La conferința de presă premergătoare meciului cu Belgia de la Koln, Edward Iordănescu a fost întrebat despre declarațiile lui Alin Stoica (44 de ani) din presa belgiană.

Fostul mijlocaș a acordat un interviu pentru publicația La Derniere Heure, care a scris că fostul internațional român a refuzat să se fotografieze cu un tricou al naționalei României și a cerut, în schimb, unul cu naționala Belgiei.

Întrebat despre reacția dură avută de fostul jucător de la Anderlecht, Club Brugge și KAA Gent, selecționerul Edward Iordănescu a avut o reacție elegantă la conferința de presă.

Edward Iordănescu, replică elegantă pentru Alin Stoica

”Am obișnuit să nu comentez ce se discută în spațiul public, fiecare are dreptul la o opinie. Echipa a demonstrat că după foarte mult timp fotbalul românesc a scos capul la suprafață și are potențial. Am spus că ne dorim să obținem cât mai mult din această experiență a noastră și am încredere că putem produce în continuare lucruri deosebite.

Am construit în timp un grup frumos, care produce rezultate și îmi doresc ca atunci când se va termina pentru noi acest turneu final această echipă și această generație să fie un factor important pentru tot ce înseamnă tineret, să inspirăm, să transmitem asta și pentru cluburi, pentru jucătorii noștri români că atunci când faci lucrurile în cel mai serios mod și te dedici total, ai șansă pentru performanță.

Am început foarte bine, ne dorim să continuăm, iar încrederea mea în acest grup este totală, a fost și în momentele mai puțin fericite, este și acum și va fi și mâine, indiferent ce se va întâmpla, deși optimismul meu este mare”, a spus Iordănescu Jr, la conferința de presă.

Alin Stoica va ține cu Belgia la meciul cu România: "Hagi spunea că România ajunge în semifinale. Are nevoie de medicamente"

România a început cu o victorie uriașă în aceeași grupă, 3-0 contra Ucrainei, însă Alin Stoica nu este impresionat de jucătorii din naționala lui Edi Iordănescu. Se așteaptă ca Belgia să câștige fără probleme dacă va trata serios meciul și lansează un nou atac la adresa lui Gică Hagi.

"Înainte de EURO 2024, Hagi declara că România va bate Belgia și va ajunge în semifinale. Omul ăsta are nevoie de medicamente. Vorbește prostii, jur. În preliminarii, războaiele din Ucraina și Palestina au ajutat România pentru că Belarus și Israel nu au putut juca acasă. La meciul cu Elveția, terminat 2-2, putea să fie 5-0 de la pauză pentru elvețieni. România nu este o echipă bună, nu joacă fotbal. România doar așteaptă greșeli ale adversarilor.

V-am zis că tactica lor este să pedepsească greșelile adversarilor. Portarul Lunin a comis două. Dacă Belgia se respectă, ia lucrurile în serios, iar Tedesco nu mai face astfel de prostii, ar trebui să câștige fără probleme.

Ați văzut diferența de nivel? Jan Vertonghen a spus că nu știe niciun jucător român. Presa l-a numit arogant, dar eu îl înțeleg. România are patru jucători care au fost la retrogradare cu cluburile lor, alții joacă în liga secundă, alții în Arabia Saudită.

Cel mai scump transfer din istoria fotbalul românesc este Drăgușin, un fundaș care a plecat la Tottenham, dar care joacă numai când alții sunt accidentați. Nu ar trebui să le oferim cadouri, pentru că ei fix asta așteaptă", a spus Alin Stoica.