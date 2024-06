Euro 2024 | Polonia - Austria e LIVE pe PRO ARENA și VOYO, de la ora 19:00! Ambele echipe visează la victorie

Prieteniile s-ar putea pune pe hold la Berlin, deoarece cele două echipe luptă pentru primele lor puncte în dificila Grupă D, anunță UEFA. Polonezul Przemysław Frankowski și austriacul Kevin Danso sunt colegi de echipă la Lens, în timp ce portarul polonez Łukasz Skorupski și fundașul austriac Stefan Posch au ajutat Bologna să obțină un loc în Liga Campionilor UEFA 2024/25 în sezonul trecut. Cu toate acestea, niciunul nu își poate permite să-și menajeze colegii de club.

Polonia speră să îl aibă pe teren pe atacantul Robert Lewandowski, căpitanul și golgheterul all-time al polonezilor, care a ratat înfrângerea cu 2-1 cu Olanda din cauza unei accidentări.

Un autogol a stabilit rezultatul final în Austria - Franța, 0-1, dar Ralf Rangnick poate găsi alinare în faptul că echipa sa nu doar a ținut scorul jos, ci a fost aproape să obțină un rezultat de egalitate cu una dintre echipele considerate favorite ale turneului.

Ce spun antrenorii

Michał Probierz, antrenorul Poloniei: "Am avut nopți nedormite înaintea acestui joc? Categoric nu. În general dorm foarte bine, mai ales când știu că, ca antrenor, am făcut tot posibilul să pregătesc echipa. Austria joacă un fotbal agresiv, așa că trebuie să facem la fel. Dar pe de altă parte, nu este suficient. Vreau să facem ambele lucruri: să jucăm agresiv, dar și să jucăm fotbal bun. Dacă combinăm aceste lucruri, atunci șansele noastre de victorie vor crește."

Ralf Rangnick, antrenorul Austriei: "Esența jocului este clară. Are caracterul unui meci eliminatoriu. Ambele echipe au o șansă bună de a merge mai departe cu o victorie, o remiză nu ajută pe nimeni. Cum va decurge în cele din urmă depinde de cum vom evolua noi, iar pe asta ne concentrăm. Ambele echipe au stilul lor. Ne așteptăm să joace cu o linie de fund de 3 jucători cu mingea la picior și o linie de fund de 5 jucători fără minge. Italia, Estonia sau Serbia, cu care ne-am confruntat înainte de EURO, au avut toate o abordare similară, așa că nu e ca și cum nu am mai întâlnit echipe care se apără în modul acesta. Vrem să ajungem în fazele eliminatorii și am știut dintotdeauna că va trebui să batem cel puțin o echipă, poate două echipe din grupă pentru a reuși asta. Stilul nostru de joc nu este conceput pentru a încerca să obținem remize. Vom juca pentru victorie."

Campionatul European din Germania 2024 se va disputa în perioada 14 iunie - 14 iulie și va fi transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO.