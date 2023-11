Dominik Szoboszlai, un "killer" în preliminariile EURO 2024! Cifrele maghiarului

Maghiarii au învins-o pe Muntenegru cu 3-1 în ultima etapă din actuala campanie a preliminariilor și și-au asigurat biletul pentru Campionatul European din vara lui 2024, din Germania, de pe prima poziție.

Cotat la 70 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Dominik Szoboszlai se află în acest moment legitimat la Liverpool, unde a făcut senzație încă de la transferul său din iulie.

În Ungaria - Muntenegru 3-1, Dominik Szoboszlai și-a trecut numele pe tabela de marcaj în două situații. Mai întâi în minutul 66, din pasa lui Nagy, iar pe urmă în minutul 68, din assist-ul lui Adam.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a postat pe rețelele social media cifrele lui Dominik Szoboszlai din meciul cu Muntenegru, omul meciului din partida de pe "Puskas Arena" din Budapesta.

???????? Dominik Szoboszlai has now 5 goal contributions in his last 3 appearances with Hungary.

Stats from today’s game…

◉ Two goals in two mins

◉ Most dribbles completed [4]

◉ Most chances created [3]

◉ Most duels won [13]

◉ Most passes completed [71]

◉ Most fouled player [6] pic.twitter.com/bu7YW8EHyw