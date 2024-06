Denis Drăguș e luptător! Ce a declarat atacantul înainte de meciul cu Slovacia

Noul atacant al turcilor de la Trabzonspor este încrezător în capacitățile naționalei României.

Denis Drăguș: "Mergem să câștigăm cu Slovacia"

Atacantul i-a asigurat pe suporteri că prima reprezentativă își propune să câștige duelul cu Slovacia, ultimul din Grupa E.

„Toți ne-am dorit foarte mult în meciul precedent, probabil că de aceea am luat uneori decizii greșite. Dar e în trecut, am analizat ce am făcut greșit, iar acum suntem foarte încrezători, mergem să câștigăm cu Slovacia. Dorim să ne revanșăm față de suporteri, să le producem din nou bucurii. Eu vreau să le mulțumesc, cred că toată Europa a fost uimită de ce s-a întâmplat pe stadion și în afara lui cu suporterii români,” a declarat Drăguș, în cadrul conferinței de presă susținută luni, 24 iunie.

În al doilea meci disputat în cadrul EURO 2024, România a fost învinsă de Belgia, scor final 2-0.

Cu acest rezultat și după victoria Ucrainei în fața Slovaciei, scor 2-1, toate cele trei echipe din grupă sunt la egalitate de puncte (3), astfel totul se va decide în ultima zi, pe 26 iunie.

Programul meciurilor României la EURO 2024