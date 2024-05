Danemarca și-a anunțat lotul pentru EURO 2024. Nu lipsesc starurile

Selecţionerul echipei de fotbal a Danemarcei, Kasper Hjulmand, a anunţat joi lotul de 26 de jucători pentru EURO 2024, competiţie care va avea loc în Germania între 14 iunie şi 14 iulie, transmite presa internaţională.

Hjulmand a inclus în lot fotbalişti experimentaţi, ca portarul Kasper Schmeichel (Anderlecht), fundaşul Simon Kjaer, care se va despărţi la finalul actualului sezon de AC Milan, sau mijlocaşul Christian Eriksen, de la Manchester United.

Eriksen va fi prezent din nou la un Campionat European după ce a fost victima unui stop cardiac în urmă cu aproape trei ani, în timpul EURO 2020.

Danemarca va evolua în Grupa C de la EURO 2024, unde va avea ca adversare Anglia, Serbia şi Slovenia. La EURO 2020, Danemarca a ajuns în semifinale, fiind eliminată de Anglia.

???? ????????????????????????????????: Denmark's squad for EURO 2024. ????????????

????????????????????????????????: They are in England's group. pic.twitter.com/GVRRHJavWL