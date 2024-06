Cum a reacționat Tottenham în urma evoluției lui Radu Drăgușin de la EURO 2024

EURO 2024 se vede la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO.

Nicolae Stanciu (29'), Răzvan Marin (53') și Denis Drăguș (57') au marcat împotriva ucrainenilor și au adus o victorie categorică la Campionatul European găzduit de Germania pentru reprezentativa României.

Radu Drăgușin, fundașul central achiziționat iarna trecută de Tottenham pentru 25 de milioane de euro, a fost integralist în axul central al defensivei tricolore și a pus umărul la o apărare perfect executată de națională.

Cei de la Spurs au reacționat imediat după fluierul de final de la Munchen, de pe ”Allianz Arena”: ”O performanță impresionantă a lui Radu. România începe campania de la EURO 2024 cu o victorie”, au punctat englezii.

Postarea de pe platforma Twitter/X a fost distribuită de aproape 300 de conturi, apreciată de alte 3,9000 și văzută de peste 100 de mii.

An impressive performance from Radu as Romania open their #EURO2024 campaign with a win ???????? pic.twitter.com/pxdLBbNkVl