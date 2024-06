Croația e bună de plată! Ce amendă a primit naționala după eliminarea de la EURO

Croația a fost amendată de UEFA cu 105.000 de euro după eliminarea de la EURO 2024, ca urmare a incidentelor petrecute în meciul împotriva Italiei, disputat la Leipzig.

Sancțiunea a fost aplicată de comisia de control, etică şi disciplină a UEFA, care a decis următoarele penalități:

Pe lângă sancțiunile financiare, poliția germană a arestat mai mulți fani croați în timpul și după meciul Croația – Italia.

Atmosfera de la meci a fost marcată de incidente, inclusiv aruncarea de pahare de plastic și utilizarea de rachete de lumină. Aproximativ 20 de fani croați au atacat suporterii italieni, care au rezultat în două spitalizări.

The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body has fined the Croatian Football Federation due to the incidents at the match between Croatia and Italy at the European Championship in Germany.

The Croatian Football Federation was fined EUR 105,000 for throwing objects (EUR… pic.twitter.com/38EXXxXzQQ