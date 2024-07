Cristiano Ronaldo, nimicit în presa din Portugalia! O jurnalistă l-a făcut praf pentru prestațiile de la EURO 2024

Cristiano Ronaldo a fost titular, însă prestația sa nu a avut nimic în comun cu ceea ce obișnuia să facă pe teren starul portughez în urmă cu câțiva ani. Cristiano Ronaldo a ratat multe ocazii importante, iar în prima repriză de prelungiri a ratat și un penalty. Totuși, CR7 s-a revanșat la loviturile de departajare unde l-a învins pe Jan Oblak, însă a fost nevoie și de intervențiile excelente ale lui Diogo Costa ca Portugalia să se califice în ”sferturi”.

O jurnalistă din Portugalia l-a făcut praf pe Cristiano Ronaldo

Sofia Oliveira, jurnalista CNN din Portugalia, a lansat un atac devastator la adresa lui Cristiano Ronaldo, după prestația cvintuplului câștigător al Balonului de Aur din meciul cu Slovenia, atunci când starul lui Al Nassr a ratat numeroase șanse importante de gol și nu a reușit să îl învingă pe Jan Oblak nici de la 11 metri.

Jurnalista CNN a spus vehement că Cristiano Ronaldo nu ar trebui să mai fie inclus în echipa de start și a transmis că, în opinia sa, lusitanul mai este convocat la echipa națională doar pentru lucrurile realizate în trecut și pentru imaginea sa.

”Lăsați-mă să vă întreb un lucru despre Cristiano Ronaldo. Acest lucru se îndreaptă deja pe un drum complet neobișnuit. Are cineva vreun dubiu despre Cristiano Ronaldo că, astăzi, este titular la echipa națională pentru tot ceea ce naționala îi datorează lui Cristiano Ronaldo și nu pentru ceea ce este Cristiano Ronaldo astăzi? Se îndoiește cineva de asta? Nu pot să înțeleg.

Toți ne enervăm din cauza lui Cristiano Ronaldo, care a avut o carieră uriașă, dar așa cum am spus, când cineva bate la ușă, nu întrebi cine a fost, întrebi cine este, corect? Astăzi, Cristiano Ronaldo nu este un jucător care să fie titular la naționala Portugaliei, punct!

Nu există niciun dubiu! Cristiano Ronaldo este titular la națională pentru statutul lui și pentru cariera uriașă pe care a avut-o, pentru banii pe care i-a oferit viitorului, pentru tot ce înseamnă imaginea lui, nu calitatea lui”, a spus Sofia Oliveira.

”Voiam să te întrerup. Nu sunt complet de acord”, a încercat să o tempereze pe tânără Diogo Luis, moderatorul emisiunii, însă Sofia Oliveira a continuat: ”Bineînțeles că ești de acord, și Andre e de acord, și Dani e de acord, toată lumea este de acord”.

VIDEO Rezumat Portugalia - Slovenia 0-0 (3-0 d.l.d.)