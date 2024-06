Ciprian Marica i-a remarcat pe Manuel Neuer și Jamal Musiala.

"Vezi, portarul face diferența în situații cheie, când ți-e greu, când îți arde buza, uite! (n.r.: - referindu-se la intervenția lui Manuel Neuer la execuția perfectă din lovitură liberă a starului Szoboszlai)", a remarcat Marica, la Studio EURO 2024, emisiune difuzată de Pro Arena și VOYO.

Marica, fost atacant în Budesliga, a vorbit și despre o temă care stârnește nenumărate discuții în prezent: lupta de la distanță între doi jucători tineri de clasă. "Am ales aseară între Bellingham și Musiala... Am ales Musiala. Are calitate fantastică", a mai spus fostul vârf al primei reprezentative, la emisiunea Studio EURO, moderată de jurnalistul Cristi Pintea.

În prima etapă, Germania a învins cu 5-1 Scoţiia. Miercuri, golurile au fost marcate de Musiala ’22 şi Gundogan ’67.

Germania - Ungaria 2-0

Germania: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Andrich (Can ’72), Kroos, Gündogan, Musiala (Fuhrich ’72), Wirtz (Sane ’58) – Havertz (Fullkrug ’58). Selecţioner: Julian Nagelsmann

Ungaria: Gulacsi - Fiola, Orban, M. Dardai – Bolla (M. Adam ’75), A. Nagy (Kleinheisler ’64), Schäfer, Kerkez (Z. Nagy ’75), Szoboszlai, Sallai (Csoboth ’87) – Varga (Gazdag ‘87). Selecţioner: Marco Rossi

Meciul a fost arbitrat de olandezul Danny Makkelie.