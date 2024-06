După ce a strălucit la Belgrad, David Popovici a avut un mesaj pentru naționala României de fotbal

Popovici și-a păstrat astfel titlul câștigat în urmă cu doi ani și a încheiat cursa cu un timp remarcabil de 46.88 secunde.

David Popovici: "Sunt mândru, sper să o țină tot așa!"

După succesul său în bazin, Popovici a vorbit și despre performanța echipei naționale de fotbal a României, care a debutat cu o victorie la scor în cadrul EURO 2024, unde a învins Ucraina cu 3-0.

Deși nu a urmărit meciul în direct, Popovici a mărturisit că a vizionat momentele importante și s-a declarat impresionat de evoluția tricolorilor.

„N-am apucat să mă uit la meci, dar am văzut rezultatele, am văzut momentele importante. Îi felicit, a fost o victorie emoționantă, până și pentru mine, care nu sunt un fan al fotbalului, am simțit emoția tribunelor, emoția românilor de acasă. E foarte frumos și sunt mândru de asta. Bravo lor, sper să o țină tot așa”, a declarat David Popovici, potrivit GSP.

Performanța istorică a lui David Popovici

David Popovici a reușit să își păstreze medalia europeană, înregistrând al treilea cel mai bun timp din istoria natației la 100 de metri liber.

Cele 46 de secunde și 88 de sutimi înotate la Belgrad sunt cu doar două sutimi mai lente decât timpul său record din urmă cu doi ani. Recordul absolut la această probă este deținut de Pan Zhanle, care a înotat în 46.80 secunde în februarie la Doha, când a doborat vechiul record al lui Popovici.

După câștigarea aurului la 100 de metri liber, David Popovici va avea ocazia să-și apere titlul european și în proba de 200 de metri liber la Belgrad. De asemenea, va participa și în proba de ștafetă 4x100 de metri liber, unde speră să aducă alte medalii pentru România.