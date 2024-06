Cine bate penalty-urile la EURO 2024? Ilie Dumitrescu are un favorit clar în echipa României

Una dintre discuțiile apărute în spațiul public după amicalele României cu Bulgaria și Liechtenstein, ambele încheiate cu 0-0, este cea referitoare la principalul executant al penalty-urilor din tabăra tricolorilor.

Ilie Dumitrescu: "Prima variantă pentru penalty-uri la EURO 2024 ar fi Nicolae Stanciu"

Discuția a apărut și ca urmare a penalty-ului ratat de Dennis Man contra Bulgariei. Nicolae Stanciu a obținut lovitura de la 11 metri, iar căpitanul tricolorilor l-a lăsat pe jucătorul Parmei să execute.

Ilie Dumitrescu are un favorit clar. Fostul internațional mizează pe Nicolae Stanciu, iar următoarele două variante pe care le vede sunt Dennis Man și Ianis Hagi.

Fostul jucător de la Steaua, Tottenham sau Sevilla este de părere că Nicolae Stanciu a greșit când l-a lăsat pe Dennis Man să bată penalty-ul contra Bulgariei, chiar dacă mijlocașul lui Damac fusese cel faultat.

"Depinde de formula de start, dar în general sunt 3-4 executanți. Prima variantă ar fi Stanciu, apoi Dennis Man sau Ianis Hagi.

Acolo a fost o împingere, nu un atac (n.r - la penalty-ul obținut de România contra Bulgariei). Eu așa consider. Eu am executat când am fost faultat și chiar într-un meci important, în ultimul minut de joc. Craiova conducea la noi acasă, în sezonul 92/93 sau 93/94. Am fost faultat în ultimul minut. Asta ce înseamna? Să zică Iordănescu să nu bat eu? Trebuia să bată Stanciu. În momentul în care ai scos un 11 metri, tu ai făcut un lucru pozitiv", a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.

Nicolae Stanciu a ratat un penalty în preliminariile pentru EURO 2024, la meciul de acasă împotriva celor din Kosovo, scor 2-0. Mijlocașul s-a revanșat ulterior cu un gol din acțiune.

Programul României la EURO 2024