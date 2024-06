Astfel, toate cele trei echipe in Grupa E au câte trei puncte, cu o etapă înainte de optimi, astfel că orice scenariu este posibil în ultima rundă.

Kevin de Bruyne (32 de ani) a fost desemnat ”omul meciului” după partida de la Koln, în care a reușit să marcheze și a bifat câteva ocazii periculoase. În plus, starul lui Manchester City bifase și un assist pentru golul lui Romelu Lukaku, dar acesta a fost anulat pentru o poziție de ofsaid.

Mijlocașul belgian a fost cel mai bun de pe teren la mai multe capitole, potrivit statisticilor prezentate de Squawka, și le-a pus de multe ori probleme ”tricolorilor”.

Kevin De Bruyne for Belgium vs. Romania:

◉ Most passes in final third (23)

◉ Most duels won (12)

◉ =Most shots (5)

◉ Most tackles (4)

◉ = Most fouls won (4)

◉ = Most shots on target (3)

◉ = Most take-ons completed (3)

And the joint most goals. ⚽️#EURO2024 pic.twitter.com/dncldKT0Yd