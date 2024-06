Chiar dacă au avut câteva ocazii clare de gol, tricolorii nu au reușit să marcheze, iar diferența de scor putea fi și mai mare dacă nu ar fi fost paradele de excepție ale lui Florin Niță.

Marcel Răducanu: ”Pe partea lui Bancu a fost deranj mare!”

Marcel Răducanu a fost prezent pe arena din Koln, acolo unde a urmărit partida alături de Anghel Iordănescu și Mircea Lucescu. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV, fostul mare fotbalist s-a declarat dezamăgit de rezultat, însă a subliniat că nu este o rușine să pierzi în fața unui adversar de calibrul Belgiei. Totuși, Marcel Răducanu a recunoscut că este puțin dezamăgit de ocaziile ratate de tricolori.

Legendarul fotbalist al Borussiei Dortmund crede că punctul nevralgic al echipei naționale a fost flancul stâng, unde Nicușor Bancu a fost de multe ori depășit de atacanții belgieni, nemaiavând parte de ajutorul lui Florinel Coman, care a fost lăsat pe bancă de către Edi Iordănescu, cel care a decis să îl titularizeze pe Valentin Mihăilă, un jucător capabil să pună mari probleme prin viteza sa, dar care sprijină mai puțin defensiva.

Cu toate acestea, Marcel Răducanu speră că România va învinge Slovacia în ultimul meci din grupe și se va califica fără emoții în optimile de finală.

”Sunt puțin dezamăgit, cred că și colegii mei, Puiu Iordănescu și Mircea Lucescu, care au stat lângă mine și ceilalți foști fotbaliști. Cred că suntem toți dezamăgiți pentru felul în care am jucat, am luat gol repede. Am fost timorați, pe partea stângă, partea lui Bancu, în prima repriză a fost deranj mare.

Belgienii au simțit imediat și au jucat mai mult acolo în prima repriză. În repriza a doua, s-au mutat pe cealaltă parte. Am uitat să ținem de minge, cum am făcut-o cu Ucraina, asta a fost problema mare. La mijloc am pierdut aproape toate duelurile. Valoarea belgienilor s-a văzut imediat.

Cu toate astea, am avut ocazia să dăm gol în prima repriză, cu capul. În repriza a doua, la 1-0, ai ocazia să dai gol, aveai două opțiuni și nu dai gol. Atunci, nu trebuie să te superi dacă pierzi meciul ăsta cu 2-0. Dacă meciul ăsta se termina 5-1, 5-2, cred că nu se supăra nimeni.

Marcel Răducanu: ”Nu ne-a bătut o echipă slabă, nu trebuie să ne fie rușine!”

Oboseala și-a spus cuvântul. Urmează ultimul meci, sper ca Edi să vadă la antrenamente cum se comportă jucătorii, care sunt accidentați, care sunt obosiți. E un meci decisiv și trebuie să câștigi sau să faci cel puțin egal. Va fi un meci mai greu cu Slovacia decât cu Ucraina. Sunt jucători tineri, buni și ne vor pune probleme.

Sperăm să își revină băieții și să facă un joc așa cum ne dorim cu toții, mult mai bun decât cel de astăzi. Ne-am chinuit puțin, dar și adversarul a fost foarte puternic. Săracul Rațiu se cerea afară, era foarte obosit, să îl ai adversar pe Doku, care face numai tâmpenii pe teren, sigur este greu, l-a alergat mult și l-a întors de nu știu câte ori.

Vom vedea ce va fi la meciul cu Slovacia. Sper să jucăm bine, să câștigăm și să mergem mai departe. Totul se uită, primul meci a fost bun, al doilea nu a fost așa bun, dar te-a bătut Belgia, nu te-a bătut o echipă slabă, nu trebuie să ne fie rușine”, a spus Marcel Răducanu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Chiar dacă România a pierdut, Marcel Răducanu s-a bucurat să urmărească meciul alături de Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu.

”Nea Mircea e așa mai calm, savurează, se gândește ce greșeli se fac, Puiu e mai impulsiv, se vedea pe el că suferă că nu ne merge jocul. Nu a pupat icoane. Atmosfera a fost superbă, nu ne putem plânge că nu am avut suporteri. Ne-au încurajat și au încercat să ne ajute pe toată durata meciului”, a mai spus Marcel Răducanu.

VIDEO Rezumatul partidei Belgia - România 2-0