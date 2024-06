Selecționata lui Edward Iordănescu o va înfrunta marți, 2 iulie, de la ora 19:00, pe reprezentativa Olandei. Partida va fi la Munchen, pe ”Allianz Arena”, și va putea fi urmărită la Pro TV și pe VOYO.

Ce prime încasează tricolorii pentru calificarea în optimile EURO 2024

Gigi Becali a dezvăluit faptul că tricolorii vor încasa 50 de mii de euro primă pentru accederea în optimi. Patronul FCSB a precizat că se bucură de banii pe care-i vor primi cei patru jucători ai roș-albaștrilor prezenți la EURO: Florinel Coman, Adrian Șut, Darius Olaru și Ștefan Târnovanu.

”M-a înveselit cel mai mult bucuria celor 30.000 de oameni. Și a mai fost bucuria că am acolo patru băieți care vor lua 50.000 de euro de calificare, nu știu, zic. Când copiii mei iau bani mă bucur și eu.

Voi, neavând echipă, voi aveți o mireasă, echipa națională. Eu am mireasă pe FCSB. Am avut mici emoții când a bătut Răzvan Marin lovitura de la 11 metri, dar emoții mici, nu mari. Și în timpul jocului am avut mici emoții.

Asta trebuie să înțeleagă lumea, ăsta e sentimentul, asta se întâmplă cu un om care are o echipă de fotbal”, a spus Gigi Becali, potrivit ProSport.

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)