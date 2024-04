Cătălin Munteanu (45 de ani) consideră că la Campionatul European din vară selecționata lui Edward Iordănescu deține șanse reale de a trece de faza grupelor. Invitat la Business Philosophy, fostul mijlocaș cu pase teleghidate și o viziune extraordinară a jocului - titular la Steaua când avea doar 18 ani - a spus că primul meci contează foarte mult mai ales pentru moralul tricolorilor.

Cătălin Munteanu și meciul crucial de la Euro 2024

"La EURO 2024 important ar fi să nu pierdem cu Ucraina, e o echipă bună, cu potențial, chiar dacă s-a calificat la baraj. Cred că e o grupă accesibilă și putem să sperăm la o calificare", a spus Munteanu, unul dintre cei mai buni pasatori pe care i-a avut Liga 1 după 1989. Prin tehnica sa impresionantă și prin felul în care se dedica pe teren, "Cap de Zmeu" a ajuns să fie adulat mai întâi de fanii Stelei, în Ghencea, apoi a devenit unul dintre cei mai apreciați fotbaliști de la Dinamo.

Cătălin Munteanu despre primul meci la națională

Cătălin Munteanu (17 selecții / un gol la prima reprezentativă) a vorbit pentru sursa mai sus menționată și despre filmul Generației de Aur, lasat de curând.

"Vreau să merg cu fiul meu cel mic la filmul Generația de Aur. Am debutat cu nea Puiu Iordănescu, la 18 ani. Primul meu meci de la națională l-am jucat în Spania, la Mallorca, și chiar am stat în cameră cu “Regele" Gică Hagi. Mai era încă Generația de Aur atunci, am mai prins-o, pentru că jucau Hagi, Popescu, Petrescu, Stelea", a povestit Cătălin Munteanu în emisiunea lui Romeo Chiriac.

22 de goluri în 45 de meciuri pentru Steaua a marcat Cătălin Munteanu

12 goluri în 135 de meciuri pentru Dinamo a înscris Cătălin Munteanu

20 de goluri în 95 de partide pentru Salamanca a marcat fostul internațional

România la EURO 2024

17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (Munchen, 16:00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19:00)

21 iunie: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16:00)

22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22:00)

26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19:00)