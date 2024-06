"Biscotto" la Slovacia - România? Selecționerul Calzona, întrebat direct despre "blatul perfect"

Cu o rundă înainte de final, toate echipele din grupa E au 3 puncte. În ultimele zile, în presa internațională s-a avansat scenariul unui "blat perfect" la Slovacia - România: în cazul unei remize, ambele echipe s-ar califica în optimi, indiferent de rezultatul partidei Ucraina - Belgia.

Francesco Calzona, înainte de Slovacia - România: "Biscotto? Nu comenetez. Noi suntem profesioniști"

Francesco Calzona, selecționerul italian al Slovaciei, a fost întrebat la conferința de presă premergătoare meciului cu România despre acest scenariu. Fostul antrenor al lui Napoli nu a vrut să comenteze pe larg subiectul, spunând doar că "suntem profesioniști" și că "nimeni nu îți dă nimic gratis aici".

"Nu vreau să comentez asta. Noi suntem profesioniști, noi știm că un egal ne-ar putea ajuta să ne calificăm, dar asta nu înseamnă nimic. Noi vrem să jucăm meciul nostru, noi merităm să avem șansa de a ne califica. Nimeni nu îți dă nimic gratis aici. Noi ne vom face jocul nostru. Dacă se termină egal și ne calificăm, e în regulă", a spus Francesco Calzona când a fost întrebat despre "biscotto", termen folosit de presa italiană pentru un aranjament de acest tip.

În ceea ce privește problemele de lot, Calzona a declarat: "Avem jucători care au avut probleme medicale de ceva timp. Trebuie să așteptăm până mâine. Hancko se recuperează, dar trebuie să așteptăm până mâine să vedem dacă va fi 100% să joace. Bineînțeles, mi-aș dori ca toți să fie apți mâine. Înainte de al doilea meci am avut noi o zi în minus de pregătire. Acum am avut mai mult timp să pregătim meciul, însă așa sunt regulile. O zi în plus față de România ne-ar putea ajuta, bineînțeles".

Francesco Calzona: "România e o echipă foarte bună, îmi place spiritul jucătorilor, care nu cedează niciodată"

Întrebat pe cine consideră cel mai periculos jucător din echipa României, selecționerul Slovaciei a răspuns: "Eu sunt preocupat de întreaga echipă. E e echipă foarte bună, îmi place spiritul lor. Nu cedează niciodată. Nu vreau să vorbesc despre un singur jucător. Mi-e teamă de tot grupul românilor pentru că au făcut un meci foarte bun contra Ucrainei. România este o echipă foarte bună din punct de vedere fizic. Stă bine și tactic, deci va fi un meci greu, însă avem stilul nostru de joc. Nu am prea multe lucruri de schimbat. Noi vom avea stilul nostru și vom încerca să nu primim gol".

Francesco Calzona a fost timp de un deceniu secund al lui Maurizio Sarri. A început târziu cariera de principal, direct la naționala Slovaciei, pe care a preluat-o în iulie 2022. În perioada februarie - mai 2024 a fost concomitent principal la Napoli, iar acum recunoaște că o calificare în optimile EURO 2024 ar reprezenta cea mai mare realizare din cariera sa.

"Cariera mea de antrenor principal nu e prea lungă. Abia am început-o, deci dacă ne calificăm în optimi ar fi un rezultat incredibil pentru mine. Eu cred că băieții mei merită să se califice", a mai spus Calzona.